Belediyede iş vaadiyle 250 bin TL dolandırdılar: 7 kişiden 1’i tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi’nde işe alma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

4 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheliye 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin toplam 250 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Operasyon sırasında şahısların üzerinden çıkan cep telefonları, sim kartları ve bilgisayar gibi elektronik aletlere el konuldu.

“Nitelikli dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.