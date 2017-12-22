banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Belediyeden 25 bin öğrenciye eğitim desteği

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, kentte eğitim gören 25 bin dezavantajlı öğrenci için "Eğitim Portalı" oluşturuldu.

Belediyeden 25 bin öğrenciye eğitim desteği

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, kentte eğitim gören 25 bin dezavantajlı öğrenci için "Eğitim Portalı" oluşturuldu

Ana okullarına yönelik kahvaltı desteği ile ilkokula başlayan tüm öğrencilere ücretsiz çanta dağıtımı yapan belediye, dezavantajlı 25 bin öğrencinin akranlarından geri kalmamaları için çalışma başlattı.

Açılan "Eğitim Portalı" kapsamında öğrenciler, dağıtılan kartlar üzerindeki şifre ile internet üzerinden sisteme girerek diledikleri dersleri online olarak dinleyebilecek, soru bankası ve kaynak desteği alabilecek.

Sisteme evde, okulda, kütüphanede ve hayatın her alanında, zaman ve mekan sınırlamalarına takılmadan http://evdekurs.batman.bel.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, amaçlarının gençlerin daha iyi eğitim alabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Portalın 150 bin liraya mal olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Eğitimi tabana yaymak için bir proje hazırladık. Eğitimde fırsat eşitliği için ilk etapta 25 bin kart bastırdık. Ama en kısa sürede bu sayıyı 50 bine tamamlayacağız. Öğrencilerimiz Almanya’da bulunan Hans ile Londra’da bulunan Michael ile aynı eğitim seviyesini yakalayacaktır."


Kaynak: AA
Etiketler; #içişleri bakanlığı #batman
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Trump 1,5 trilyon dolarlık vergi paketini imzaladı
Sonraki Haber
Borsa günü düşüşle tamamladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.