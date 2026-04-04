Belediye'den baklava projesi: Uygun fiyatlı satışlarla şehit ailelerine ev alınacak

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, kentte baklava fiyatlarının 2 bin lirayı aşmasının ardından Avrupa Birliği tescilli dünyaca ünlü lezzeti daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yeni bir adım attı. Sosyal sorumluluk ve yerel kalkınmayı bir araya getiren "Baklava Projesi" kapsamında uygun fiyatlı baklava satışına başlandı.

Satışlarda büyük bir artışın yaşandığı uygulama, vatandaşlar tarafından olumlu tepkiler alırken siyasette ise çeşitli eleştirilere neden oldu. Gelen eleştirilere projenin ticari değil, sosyal amaçlı olduğunu vurgulayarak cevap veren AK Parti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, uygulamanın hedefini "Bu baklavaları üretip satıyoruz ve elde edilen gelirin tamamını şehit ve gazilerimize ayırıyoruz. Allah izin verirse her ay bir şehidimizin ailesine ev alacağız" sözleriyle dile getirdi.

"BİR HAFTA 10 GÜNE KADAR İLK EVİ ALACAĞIZ"

Baklava satışlarından elde edilecek ilk gelirin kullanım alanını ve zaman çizelgesini açıklayan Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanının tavsiyesini kendilerine rehber edindiklerini belirtti. Yaklaşık iki haftadır süren satışların ardından ilk evin kısa süre içinde alınacağını duyuran Yılmaz, süreci şu şekilde detaylandırdı:"Cumhurbaşkanımızın bize çok büyük bir tavsiyesi var. 'Şehit ve gazileri unutmayacaksınız' dedi. Biz de Gaziantep'te ne yapabiliriz? Şehit ve gazilerimize nasıl yardımcı olabiliriz dedik ve bir baklava projesi ortaya çıkardık. Biz bu baklavaları üretip satıyoruz ve bu baklavaların gelirinin tamamını şehit ve gazilere ayırdık. Yani Allah izin verirse biz 15 gündür baklava satışındayız. Bir hafta 10 güne kadar inşallah bir şehidimize ev alacağız. Yani bu satışlarda her ay bir şehidimize biz bir ev alacağız. Bunun gururu ve mutluluğu içerisindeyiz"

"BAKLAVA FİYATLARI BODRUM PLAJLARI GİBİ OLMAYA BAŞLAMIŞTI"

Baklavanın Gaziantepliler için bir tatlıdan ziyade kültürel bir paylaşım aracı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, büyük firmaların bir araya gelerek piyasayı belirlemesine tepki gösterdi. Yurt içi ve yurt dışı fiyat dengesizliklerine değinen Yılmaz, projeye gösterilen ilgiyi ve sektördeki fiyatlandırma politikalarını şu ifadelerle değerlendirdi:"Ben bu işin bu kadar patlayacağını hesap etmedim. Gaziantep'te bu kadar baklava hassasiyeti olacağına bende çok dikkat etmedim. Fakat şöyle bir durum vardı. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Baklava fiyatları gerçekten Bodrum plajları gibi olmaya başlamıştı ve Gaziantep'te can sıkıcı hal almaya başlamıştı. Bir baklava 2 bin ila 2 bin 200 liraya satılır hale gelmişti. İngiltere, Almanya'daki, Fransa'daki fiyatları da 34 Euro, 39 Euro arasındadır. Elimde bu konuda bilgiler, belgeler var. Ama ben baklavanın başkenti Gaziantep'te baklavanın çıktığı yerde bu fiyatları doğru olmadığını hep dile getirdim ve büyük baklavacılardan bir adım atmasını bekledim. Büyük baklavacıların 4-5 tanesi bir araya gelip kentte baklavanın fiyatını belirleyemez. Baklava bizim için bir tatlı değil, bir kültür, bir paylaşım aracıdır. Bizler eskiden cenazelere giderken iki tepsi ya da bir tepsi baklava alır giderdik. Hadi şimdi gidin alın bir tepsi baklavayı da gidin bir taziyeye. Bugün 2,5-3 kiloluk bir baklava tepsisinin fiyatı 6-7 bin lira civarındadır. Tabi biz Şehitkamil Belediyesi olarak Türkiye'de sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birisiyiz. Biz 660 liraya şu anda baklava üretip maliyetine satıyoruz. Geliriyle de her ay Allah izin verirse bir şehidimize ev alabiliyoruz"