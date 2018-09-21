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Belediyenin kurslarında eğitimin ardından konservatuvarlı oldular

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında eğitim alan 9 öğrenci üniversitelerin konservatuvar ve müzik öğretmenliği bölümlerine girmeyi başardı.

Belediyenin kurslarında eğitimin ardından konservatuvarlı oldular

Mardin Büyükşehir Belediyesince açılan konservatuvara bu yıl kaydolan 4 bin 500 kişi tiyatro, sinema, fotoğrafçılık, enstrüman, müzik, halk oyunları, çocuk korosu, sanat ve halk müziği korosu gibi kurslardan yararlanıyor. Bu sene açılan yaz okullarında da 400 öğrenci çeşitli kurslarda eğitim aldı. 

Konservatuvara üniversitelerin yetenek sınavlarına hazırlanmak için başvuran öğrencilerden 9'u üniversitelerin konservatuvar ve müzik öğretmenliği bölümlerini kazandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, konservatuvarın öğrenci ve gençlerin ilgi odağı haline geldiğini, bu durumdan memnun olduklarını belirtti. 

Yaman, kent kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından böyle mekanlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kursların ücretsiz olduğunu ifade eden Yaman, "Kurduğumuz Mazruna Gösteri Topluluğu uluslararası alanda Mardin'imizi temsil etti. Buranın kültürünü tanıttı. Buradaki kurslarda hazırlanıp üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz de ülkenin çeşitli illerinde yine kültürümüzü temsil edecekler. Şehrin kadim kültürünün gelecek nesillere aktarılması için yaptığımız çalışmalar devam edecek." sözlerine yer verdi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin #konservatuvar
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