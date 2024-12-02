Belediyeye ait otobüs AVM bahçesine uçtu!

Olay, gece saatlerinde Refik Şevket İnce Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 37 yaşındaki otobüs şoförü Erhan Y., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, beton bariyerleri aşarak alışveriş merkezinin bahçesine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs, kaza sonrası yapılan çalışmalarla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Erhan Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.