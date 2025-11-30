Belediyeye defalarca müracaat edilmişti: Antalya’da etkili yağış 10 metrelik ağacı devirdi

Antalya’da sarı alarm verilen bölgelerde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış ve şiddetli rüzgar, Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi’nde bir ağacın devrilmesine neden oldu. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağaç, saat 22.30 sıralarında yolun ortasına yıkılarak park halindeki iki aracın üzerine düştü ve hasara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaç devrilirken binanın camlarının kırıldığı ve balkonunun zarar gördüğü tespit edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Aynı binada yaşayan Mahmut Göl, ağacın uzun süredir tehlike oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kaç defa belediyeye müracaat ettim ağacın kesilmesi için ama özel mülke girdiği gerekçesiyle işlemi yapamadılar. Allah’tan can kaybı yok. İki araç zarar görmüş, binanın camları kırılmış, aşağıda büyük bir hasar var.”

Mahalle sakinlerinden Fuat Oral ise ağacın uzun süredir risk taşıdığını söyleyerek şunları aktardı:

“Bu ağaç daha önce yatıktı zaten. Belediyeye müracaat ettik, kesemediler. Yağmurdan sonra yıkılacağı belliydi. İyi ki akşam oldu. Gündüz burada kreş var, oteller var, olumsuz bir şey yaşanmadı. Zararı ağaç kalktıktan sonra göreceğiz. Deprem oldu sandık, binayı aşağıdan doğru traşladı. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Sadece iki araç ve komşunun balkonu zarar gördü.”