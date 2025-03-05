Belgrad Ormanı’nda 3. gün: Ece Gürel’in hırkası bulundu!

İstanbul’da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Arama ekipleri, Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının ardından şimdi de ona ait olduğu belirlenen bir hırkaya ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Belgrad Ormanı’nda 3. gün: Ece Gürel’in hırkası bulundu!
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İstanbul Kağıthane’de yaşayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak o günden beri kendisinden haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Belgrad Ormanı’nda yoğunlaştırılan arama çalışmaları aralıksız sürerken, ekipler Gürel’in bazı kişisel eşyalarının bulunduğu bölgeye 14 kilometre uzaklıkta bir hırka buldu. Yapılan incelemelerde hırkanın Ece Gürel’e ait olduğu belirlendi.

DALGIÇLARLA ARAMA YAPILIYOR

Aramaların üçüncü gününde, polis ve itfaiyeye bağlı su altı ekipleri, ormanda bulunan göletlerde dalış yaparak detaylı incelemelerde bulunuyor. Çalışmalara özel eğitimli iz takip köpeği “Üzüm” de destek veriyor. Gürel’in ormanda herhangi bir iz bırakıp bırakmadığı araştırılıyor.

Öte yandan, Gürel’in evinden Belgrad Ormanı’na giderken kullandığı güzergah üzerinde de güvenlik kamerası kayıtları incelenmeye devam ediyor.

Yetkililer, kaybolan kadına ait yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Kayıtlarda, Gürel’in evden ayrıldıktan sonra farklı noktalarda tek başına yürüdüğü görülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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