"Ben seni ölümsüz sevdim" diye çelenk göndermişti: Planlı cinayetin delili sayıldı

İstanbul’da otobüs durağında eşini öldüren şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede, cinayetten bir gün önce gönderilen çelengin planlı öldürmenin delillerinden biri olduğu belirtildi. Şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

İstanbul’un Çatalca ilçesinde otobüs durağında eşi Gülten Ürkmez’i silahla öldüren Serkan Ürkmez hakkında hazırlanan fezlekede dikkat çeken detaylara yer verildi.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelinin cinayetten bir gün önce eşine çelenk gönderdiği ve sosyal medya paylaşımları yaptığı belirtildi.

Savcılık, olayın ani gelişmediğini, planlı şekilde gerçekleştirildiğini değerlendirdi.

Fezlekede, şüphelinin büyük boy çelengi eşinin iş yerine gönderdiği, çelengin üzerinde “Ben seni ölümsüz sevdim” ve “Serkan” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca şüphelinin sosyal medya hesabında eşinin fotoğrafını paylaşarak “26 senelik eşim ret veriyor ise kime ne diyebilirim?” mesajını yazdığı kaydedildi.

SİLAHLI PAYLAŞIM YAPMIŞ

Fezlekede, zanlının olaydan bir gün önce olayda kullandığı silahın fotoğrafını paylaşarak “Birazdan her şey son bulacak” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Telefonunda yapılan incelemede ise mesajlaşma uygulamasındaki profil fotoğrafında siyah çelenkli paylaşım yaptığı tespit edildi.

“EŞİMİ DEĞİL KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM”

Fezlekede ifadesine yer verilen Serkan Ürkmez, eşiyle arasındaki sorunları düzeltmeye çalıştığını söyledi.

Olay günü alkollü olduğunu belirten şüpheli, yanında bulunan silahın nasıl ateş aldığını anlamadığını savundu.

Ürkmez, eşini değil kendisini öldürmek istediğini öne sürerek, daha önce gönderdiği çelenk ile sosyal medya paylaşımlarının da bu nedenle olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMUŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Savcılık fezlekesinde, olayın oluş şeklinin ani gelişen bir durum olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Şüphelinin eşini motosikletle takip ettiği, ruhsatsız silahla otobüs durağında öldürdüğü ve olay öncesinde hazırlık yaptığı ifade edildi.

Hazırlanan fezlekede Serkan Ürkmez hakkında “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca “ruhsatsız silah taşıma” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

