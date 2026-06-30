“Beni Ankara’ya götürün yoksa öldürürüm” dedi! İstasyon basan saldırgan dehşet saçtı

Ankara, Haymana'daki Durupınar Mahallesi'nde 3 Haziran'da meydana gelen olayda L.A. (33), 61 yaşındaki Hasan Sönmez'e ait olan akaryakıt istasyonuna geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olan L.A., içeride Sönmez'i bulamayınca dışarıdaki araca bıçakla zarar vermeye başladı.

Daha sonra Sönmez'i dükkandan birkaç metre ileride bir komşusuyla sohbet ederken fark eden saldırgan, elindeki bıçağı Sönmez'in yanındaki kişinin boğazına dayayarak kendisinin şehir merkezine götürülmesini talep etti. Hasan Sönmez, komşusunu kurtarmak ve zaman kazanmak amacıyla saldırganın isteğini kabul etmiş gibi davrandı.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI!

Aracının anahtarını alma bahanesiyle içeri giren Sönmez, L.A.'nın yarı baygın durumundan faydalanarak jandarmaya ihbarda bulundu. Aynı zamanda mahalle muhtarı ve L.A.'nın akrabası olan A.A.’ya da ulaşarak kendisine yardım etmesi gerektiğini bildirdi. Sönmez, oyaladığı saldırganla birlikte muhtarın yanına kadar yürümeyi başardı. Burada muhtar A.A., L.A.’nın elindeki bıçağı aldı.

Jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etmesine rağmen, olayda kullanılan bıçağın muhtar tarafından saklandığı öne sürüldü. Ortada suç aleti bulunmaması nedeniyle hakkında işlem yapılamayan L.A., jandarma ekipleri tarafından evine bırakıldı.

Evine bırakıldıktan sadece birkaç saat sonra L.A., kendisini jandarmaya şikayet eden Sönmez'e öfkelenerek babasına ait traktörle akaryakıt istasyonuna tekrar geldi. Hızla istasyona giren saldırgan, traktörle Sönmez’in aracına şiddetli bir şekilde çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, Sönmez ailesinin şikayeti üzerine L.A. gözaltına alındı. Ancak iki gün nezarethanede tutulan saldırganın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. İstasyon sahibinin oğlu Gökhan Sönmez, olayın ardından ailece can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirterek hukuki süreci sonuna kadar takip edeceklerini aktardı.

"BENİ ANKARA'YA GÖTÜRÜN YOKSA SİZİ ÖLDÜRECEĞİM!"

Olayla ilgili konuşan mağdur Gökhan Sönmez, saldırganın mahalleye geldiği andan itibaren çevreye korku saldığını belirterek yaşananları şu sözlerle aktardı: "Saldırganın madde bağımlısı olduğunu söylediler. Olay günü evinden çıktığı andan itibaren araçların önüne atlamaya çalışmış. Ardından akaryakıt istasyonumuzun karşısındaki evde yaşayan kadının kapısını defalarca çalmış. Daha sonra da istasyonumuza gelmiş. Babamı göremeyince elindeki bıçakla aracımıza zarar vermiş. Babamı görünce yanına gitmiş ve müşterinin boğazına bıçak dayamış. Babam da müdahale etmiş. Saldırgan, ‘Beni Ankara’ya götürün yoksa sizi öldüreceğim’ diye tehditte savurmuş. Babam da arabasının anahtarını almaya gittiği sırada jandarmaya ihbarda bulunarak yardım istemiş. Jandarma da kendisinden uzaklaşmasını söyleyince babam da dükkanını kapatarak saldırganın yanından uzaklaşmaya çalışmış. Babamın gittiğini görünce bu kez de aracın lastiğini bıçakla patlatmış" dedi.

Büyük bir tedirginlik yaşadıklarını vurgulayan Sönmez, muhtarın tavrına ve oluşan 420 bin liralık maddi zarara dikkat çekti: "Babam muhtardan yardım istemeye gittiğinde bu kişi de kendisini takip etmiş. Muhtar bıçağı saldırganın elinden almış. Jandarma ekipleri gelmiş ama muhtar bıçağı teslim etmemiş. Bu nedenden dolayı da bir işlem yapılmamış ve ekipler saldırganı evine bırakmış. Yaklaşık 2 saat sonra aynı kişi kendilerine ait traktörle tekrar istasyonumuza gelmiş ve aracımıza çarparak hasar vermiş. 420 bin liralık masrafımız oldu. Bundan öte de can güvenliğimiz yok. Tedirginiz. Sürekli kameradan babama bakmak zorunda kaldım. Köy halkı da aynı kişiden şikayetçi. Sürekli etrafa rahatsızlık veriyormuş. Yetkililerden bu olaya hızlı şekilde müdahale edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

SALDIRGAN SERBEST, AİLE İSYANDA!

Saldırganın kısa sürede serbest bırakılmasına anlam veremediklerini söyleyen Sönmez, "Aracımıza zarar verdikten sonra tekrar şikayetçi olduk. 2 gün nezarette tutulduktan sonra serbest bırakılmış. Neden serbest bırakıldığını bilmiyoruz. Sadece ifadeye çağırılacağımız söylendi. Bu kişinin böyle dışarıda gezmesini istemiyoruz. Kendisiyle de hiçbir husumetimiz yoktu. Bir bağlantımız da yoktu" ifadelerine yer verdi.'' ifadelerini kullandı.