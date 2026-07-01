"Beni hipnoz etti" dedi! 83 yaşındaki adam 1.758 Cumhuriyet altınını böyle teslim etti

16 Nisan'da Beşiktaş'ta meydana gelen olayda, para ve sermaye piyasaları uzmanı olan, aynı zamanda geçmişte bankalarda üst düzey yöneticilik yapan Dinçer K. dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Emniyet birimlerine olayı aktaran yaşlı adam, sahte polislerin yönlendirmesiyle bin 758 Cumhuriyet altınını kendi elleriyle kuryeye teslim ettiğini bildirdi.

Şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili derhal inceleme başlattı.

İKİ AYLIK TAKİBİN ARDINDAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma sürecinde şüphelilerin olay anında kullandıkları cep telefonu numaraları ve paranın teslim edildiği bölgede yer alan güvenlik kameraları detaylı olarak incelendi. Ekiplerin yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda faillerin kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi ve sorgularına başlandı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde tutulan Mehmet U. (27), Hasan T. (32), İsmail A. (56), Fethi K. (35) ve Selahhatin A. (39) için savcılıktan ek gözetim izni alındığı ve yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

EMEKLİ YÖNETİCİ O ANLARI ANLATTI: TELEFONDA HİPNOZ ETTİLER

Olayın faillerinin yakalanmasının ardından avukatıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Dinçer K., tuzağa nasıl düşürüldüğünü ve altınları teslim ettiği anları anlattı.

Şüphelilerin devletin adını kullanarak kendisini kandırdığını ve sürekli telefonla arayarak baskı kurduğunu ifade eden Dinçer K., süreci şu sözlerle aktardı: "Her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordum. Hepsini usulüne uygun olarak reddettim. Bu son aramada ise 'Kara para aklamak için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Yardımlarınızı rica ediyoruz' dediler. Benim de kafam döndü, vatanımı çok severim ona bir kötülük olsun istemem. Beni, bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. Ondan sonraki süreçte bana 50'ye yakın telefon açtı ve beni hipnoz etti, paralarımı aldı. Sonrasında ben paraları aldım hazırladım. Beni arayarak bana paraların hazır olup olmadığını sordu. Ben de hazır olduğunu söyledim. Sonra bana dediler ki "Paraları al, Etiler metrosunun arkasındaki banka ulaştır, oraya bir adamımı göndereceğim ona paraları teslim et" Ben de hipnotize olmuştum zaten. Peki dedim. Çantayı aldım gittim banka oturdum. Kapüşonlu maskeli genç bir çocuk geldi. Yanımda bir telefon açtı ve 'Abi geldim ben paraları alayım mı ?' dedi. Göğsünün üzerinde boş bir torba vardı. Onu açtı. Bende elimdeki çantayı oraya koydum. Sonra çekti gitti. Polisler çok fedakar bir çalışma yaptılar. Bu hadise aşağı yukarı iki buçuk üç ay önce oldu. Çok başarılı bir şekilde bunların peşine düştüler. Onları yakaladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum"