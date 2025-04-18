Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları
Akaryakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine yapılan indirimler, kısa süreli bir nefes aldırmıştı. Ancak brent petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş, akaryakıt piyasasında dengeleri değiştirdi.
Bu gelişmeyle birlikte benzinin litre fiyatına 1 TL daha zam yapıldı. Yeni fiyatlar, 18 Nisan 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıdı.
Özellikle son aylarda döviz kuru ve uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık değişmeye başladı. Uzmanlar, brent petrolün yeniden yükselme eğiliminde olduğunu ve bu durumun önümüzdeki günlerde yeni zamları beraberinde getirebileceğini belirtiyor.
Vatandaşlar ise art arda gelen fiyat artışları karşısında tepkili. Özellikle şehirler arası yolculuk yapan sürücüler ve ticari araç sahipleri, maliyetlerin her geçen gün arttığını ifade ediyor. Zamlı fiyatlar araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.
Güncel fiyat listesi (18 nisan 2025)
İstanbul – Avrupa Yakası
Benzin: 45,18 TL
Motorin: 44,31 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul – Anadolu Yakası
Benzin: 45,03 TL
Motorin: 44,19 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 45,75 TL
Motorin: 45,06 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 46,12 TL
Motorin: 45,40 TL
LPG: 27,24 TL
Brent petrolün varil fiyatı şu sıralar 91 dolar civarında seyrediyor. Bu da hem rafineri çıkış fiyatlarını hem de dağıtım maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Enerji sektörü uzmanları, küresel gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yıl boyunca dalgalanmanın sürebileceğini söylüyor.