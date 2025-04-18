Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları

Akaryakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine yapılan indirimler, kısa süreli bir nefes aldırmıştı. Ancak brent petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş, akaryakıt piyasasında dengeleri değiştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları - Resim: 1

Bu gelişmeyle birlikte benzinin litre fiyatına 1 TL daha zam yapıldı. Yeni fiyatlar, 18 Nisan 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıdı.

1 9
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları - Resim: 2

Özellikle son aylarda döviz kuru ve uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık değişmeye başladı. Uzmanlar, brent petrolün yeniden yükselme eğiliminde olduğunu ve bu durumun önümüzdeki günlerde yeni zamları beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

2 9
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları - Resim: 3

Vatandaşlar ise art arda gelen fiyat artışları karşısında tepkili. Özellikle şehirler arası yolculuk yapan sürücüler ve ticari araç sahipleri, maliyetlerin her geçen gün arttığını ifade ediyor. Zamlı fiyatlar araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

3 9
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları - Resim: 4

Güncel fiyat listesi (18 nisan 2025)

4 9
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları - Resim: 5

İstanbul – Avrupa Yakası

Benzin: 45,18 TL
Motorin: 44,31 TL
LPG: 27,39 TL

5 9
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları - Resim: 6

İstanbul – Anadolu Yakası

Benzin: 45,03 TL
Motorin: 44,19 TL
LPG: 26,79 TL

6 9
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları - Resim: 7

Ankara

Benzin: 45,75 TL
Motorin: 45,06 TL
LPG: 27,29 TL

7 9
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları - Resim: 8

İzmir

Benzin: 46,12 TL
Motorin: 45,40 TL
LPG: 27,24 TL

8 9
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları - Resim: 9

Brent petrolün varil fiyatı şu sıralar 91 dolar civarında seyrediyor. Bu da hem rafineri çıkış fiyatlarını hem de dağıtım maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Enerji sektörü uzmanları, küresel gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yıl boyunca dalgalanmanın sürebileceğini söylüyor.

9 9
benzin akaryakıt