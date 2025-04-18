Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı şu sıralar 91 dolar civarında seyrediyor. Bu da hem rafineri çıkış fiyatlarını hem de dağıtım maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Enerji sektörü uzmanları, küresel gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yıl boyunca dalgalanmanın sürebileceğini söylüyor.