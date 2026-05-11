Benzine zam mı geldi? İşte 11 Mayıs Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları
Akaryakıt piyasası 11 Mayıs 2026 Pazartesi gününe, Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatları üzerindeki baskısı ve döviz kurlarındaki hareketliliğin gölgesinde başladı.
Yeni haftanın ilk gününde depolarını doldurmak isteyen sürücüler, "Benzin veya motorine zam var mı?" sorusuna yanıt ararken, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimler pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Haftanın açılışında Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatlar geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerini koruyor.
⛽ 11 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Haftanın ilk işlem gününde başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir'de pompa fiyatları şu şekilde seyrediyor:
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı 64.78 TL seviyesinden işlem görüyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı 67.38 TL olarak pompalara yansıyor.
Ankara'da LPG litre fiyatı 33.87 TL üzerinden satışa sunuluyor.
İzmir Akaryakıt Fiyatları
İzmir’de benzin litre fiyatı 65.06 TL olarak tabelada yer alıyor.
İzmir’de motorin litre fiyatı 67.65 TL seviyesinden alıcı buluyor.
İzmir’de LPG litre fiyatı 33.69 TL olarak güncelliğini koruyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.81 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 66.25 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.67 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 66.11 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 33.29 TL