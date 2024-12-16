Benzinle sobayı tutuşturmaya çalıştı! Hayatının kabusunu yaşadı

Olay, İnegöl’ün Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. Sobayı daha hızlı yakmak isteyen Cihad M., sobanın içine benzin döktü. Fakat çakmağı ateşlediği sırada benzin aniden parladı ve genç adamın yüzüne sıçradı. Parlama sonucu yüzünde ciddi yanıklar meydana gelen Cihad M., hemen evdekiler tarafından fark edilerek özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İnegöl Devlet Hastanesi’ne acil olarak kaldırılan genç adam, ilk müdahalenin ardından hastanenin yanık ünitesine sevk edildi.