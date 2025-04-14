Berat 27 metre uzağa fırlamıştı: 17 yaşındaki sürücü tahliye edildi

Sanık Y.B. duruşmaya SEGBİS üzerinden katılırken, salonda hayatını kaybeden küçük Berat’ın annesi Elif Güner, babası İbrahim Güner ve yakınları hazır bulundu. Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Adliye önünde protesto

Tahliye kararı, Güner ailesi ve yakınları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Adliye önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak kararı protesto etti. Bazı aile fertleri fenalaşırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Duruşma sonrası açıklama yapan ağabey Azad Serhat Güner, kardeşinin olay anında yaklaşık 27 metre uzağa fırladığını söyledi. Sürücünün kazanın ardından kayıtsız davrandığını öne süren Güner, mahkeme kararını asla kabul etmediklerini vurguladı.

Anne Elif Güner ise yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

Avukatlardan sert tepki: "Olası kast" vurgusu

Ailenin avukatlarından Niyazi Kalay, tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek olayın “olası kastla adam öldürme” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Avukat Oğuz Gök ise adli tıp raporunda tüm kusurun sanıkta olduğunun belirtildiğini hatırlatarak, bu şartlar altında tahliye kararının isabetsiz olduğunu ve gerekli yasal süreci başlatacaklarını söyledi.