Berberden suç imparatorluğuna: 54 kişi tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin yurt dışı rakamlarını kullanarak mesaj gönderdikleri, Google Haritalar'daki belirli şirketlere yorum ve puan verdikleri güven kazandıkları, ardından daha yüksek ödemeler için 'VIP grubu' geçiş parası taleplerinde belirtildiği belirlendi.

Soğuk Cüzdanlarda Sakladılar!

Çetenin, topladıkları paraları çeşitli hesaplara aktarıldıktan sonra kripto para birimlerine dönüştürüldüğü ve paraların hiçbir kişinin veya borsaya ait olmayan soğuk bütçelerde toplandığı tespit edildi.

95 Adres Eş Zamanlı Operasyon

Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında, şebekenin Diyarbakır dışında 12 kişiyi daha dolandırdığı ve toplamda 811 bin TL'yi soğuk bütçelere aktardığı ortaya çıktı. Diyarbakır başta olmak üzere 19 ilde 95 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 92 şüpheliden 76'sı yakalanarak ele geçirildi. Emniyetteki işlemler tamamlanan 76 şüpheliden 54'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli savcılık, 15'i ise mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılacak.