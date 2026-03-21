Berdan Irmağı'nda alarm: Su seviyesi köprüye dayandı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Berdan Irmağı’nda su seviyesi hızla yükseldi. Köprüye kadar ulaşan su nedeniyle taşkın riski artarken, ekipler bölgede alarma geçti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Berdan Irmağı’nda su seviyesinin hızla yükselmesi endişeye neden oldu. Artan yağışların etkisiyle debisi yükselen ırmakta su seviyesi kritik noktaya ulaştı.

Berdan Irmağı’nın suyu, Berdan Köprüsü’ne santimetreler kala alarm seviyesine yükseldi. Suyun köprüden taşması halinde Adana ve Mersin ulaşımını sağlayan D-400 Karayolu’nun trafiğe kapatılması bekleniyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, olası taşkın riskine karşı emniyet ve belediye ekipleri bölgede hazır bekletiliyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de suyun taşma ihtimaline karşı müdahale için teyakkuzda.

Öte yandan Tarsus Emniyet Müdürü Berat Günçiçek de riskli bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Yetkililer, su seviyesindeki artışın yakından takip edildiğini bildirdi.

