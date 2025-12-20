Bereketli topraklarda ağır tablo: Hatay’da çiftçiler 2025 yılını zararla kapattı

Kuraklık ve zirai don Hatay’da verimi düşürürken, artan maliyetler ve betonlaşma çiftçiyi üretimden kopardı. Çiftçiler 2025 yılını zararla kapattı.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Bereketli topraklarda ağır tablo: Hatay’da çiftçiler 2025 yılını zararla kapattı
Yayınlanma: Güncellenme:

2025 yılında çiftçiler bekledikleri kazancı elde edemedi. Türkiye genelinde etkili olan kuraklık ve zirai don, Hatay’da da tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Verim düşerken artan maliyetler ve betonlaşma, çiftçiyi üretimden uzaklaştırdı.

Hatay’da artan girdi maliyetleri ve tarım alanlarının daralması nedeniyle çiftçilerin yaklaşık yüzde 15’inin üretimden koptuğu belirtildi. Üretime devam eden çiftçilerin ise borçlanarak ayakta kalmaya çalıştığı ifade edildi.

Zirai don ve kuraklığın yanı sıra ürünlerin yeterli fiyata satılamaması, pazarlama sorunları ve mazot fiyatlarındaki artışın çiftçiyi ciddi biçimde zorladığı kaydedildi. Çiftçiler, artan maliyetler karşısında gelir elde edemediklerini dile getiriyor.

DEVLET DESTEĞİ OLMADAN SÜRDÜRMEK GÜÇLEŞİYOR

Üreticiler, tüm zorluklara rağmen toprağını terk etmek istemediğini ancak mevcut şartlarda üretimi sürdürmenin her geçen gün daha da güçleştiğini vurguluyor. Devlet desteği olmadan tarımsal faaliyetin sürdürülebilir olmadığını belirten çiftçiler, desteklerin artırılmasını talep ediyor.

Bereketli topraklara sahip Hatay’da, gerekli desteklerin sağlanması halinde üretim alanlarının yeniden genişleyebileceği ifade ediliyor. Ancak çiftçi, 2025 yılını zarar ederek kapattı. Üreticiler, umutlarını önümüzdeki yıla bıraktı.

Cezaevinden ilk röportaj: Güllü’nün kızı suçlamalara yanıt verdiCezaevinden ilk röportaj: Güllü’nün kızı suçlamalara yanıt verdiGündem
Fenerbahçe'de derbi öncesi kadro depremi: 6 yıldız eksik!Fenerbahçe'de derbi öncesi kadro depremi: 6 yıldız eksik!Spor
İşte Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi... Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmalar ortaya çıktıİşte Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi... Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmalar ortaya çıktıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay çiftçi zirai don kuraklık
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
AK Partili vekil SDG’ye kalkan oldu
Güllü’nün kızı suçlamalara yanıt verdi
“Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim”
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Kendi savaş gemisini üreten 10 ülkeden biriyiz
Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
Yeni yılda yeni düzenlemeler geliyor
Ankara ve Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir!
Kontenjanlarda yeni düzenlemeler yapılacak
Çok Okunanlar
Meteoroloji alarma geçti: 15 ilde sağanak bekleniyor Meteoroloji alarma geçti: 15 ilde sağanak bekleniyor
32 günde bankaların ödediği net kazançlar ortaya çıktı 32 günde bankaların ödediği net kazançlar ortaya çıktı
Gün boyu elektrikler olmayacak Gün boyu elektrikler olmayacak
Gram altın 5 haneliyi görebilir... Gram altın 5 haneliyi görebilir...
Kura heyecanı başlıyor: İşte il il konut sayıları ve ödenecek taksit tutarları Kura heyecanı başlıyor: İşte il il konut sayıları ve ödenecek taksit tutarları