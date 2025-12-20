Bereketli topraklarda ağır tablo: Hatay’da çiftçiler 2025 yılını zararla kapattı

2025 yılında çiftçiler bekledikleri kazancı elde edemedi. Türkiye genelinde etkili olan kuraklık ve zirai don, Hatay’da da tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Verim düşerken artan maliyetler ve betonlaşma, çiftçiyi üretimden uzaklaştırdı.

Hatay’da artan girdi maliyetleri ve tarım alanlarının daralması nedeniyle çiftçilerin yaklaşık yüzde 15’inin üretimden koptuğu belirtildi. Üretime devam eden çiftçilerin ise borçlanarak ayakta kalmaya çalıştığı ifade edildi.

Zirai don ve kuraklığın yanı sıra ürünlerin yeterli fiyata satılamaması, pazarlama sorunları ve mazot fiyatlarındaki artışın çiftçiyi ciddi biçimde zorladığı kaydedildi. Çiftçiler, artan maliyetler karşısında gelir elde edemediklerini dile getiriyor.

DEVLET DESTEĞİ OLMADAN SÜRDÜRMEK GÜÇLEŞİYOR

Üreticiler, tüm zorluklara rağmen toprağını terk etmek istemediğini ancak mevcut şartlarda üretimi sürdürmenin her geçen gün daha da güçleştiğini vurguluyor. Devlet desteği olmadan tarımsal faaliyetin sürdürülebilir olmadığını belirten çiftçiler, desteklerin artırılmasını talep ediyor.

Bereketli topraklara sahip Hatay’da, gerekli desteklerin sağlanması halinde üretim alanlarının yeniden genişleyebileceği ifade ediliyor. Ancak çiftçi, 2025 yılını zarar ederek kapattı. Üreticiler, umutlarını önümüzdeki yıla bıraktı.