Bergama’da Koza Altın işçileri eylemde: "Haklarımızı geri istiyoruz"

İzmir'in Bergama ilçesinde Koza Altın Madeninde çalışan işçiler eylem yaptı. Çalışma saatlerinin artması ve yüksek vergiler tepki çekti. İşçiler, "iş ekmek yoksa altında yok" sloganları attı.

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Bergama’da Koza Altın işçileri eylemde: "Haklarımızı geri istiyoruz"
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Koza Altın işçileri sesleri duyurmak için İzmir Bergama'da eylem yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Bergama Şubesi öncülüğünde yürüyen işçiler yaşadıkları hak kayıplarını anlattı.

"Yer üstünde çalışma şartlarında vergi bizi çok zorluyor. Artık geçinemiyorum vergi belimi büktü. Son zamanlarda ki denetlemelerde yeraltı sigortaları iptal edilip yer üstüne çıkarıldı. Hak kayıpları başladı."

Türkiye Maden işçileri Sendikası Bergama şubesi başkanı Ferdi Kılınç, vergi sistemini eleştirdi:

"Arkadaşlarımız 12 ay çalışmakta fakat 2,5 aylığını vergi olarak ödemek zorunda kalmaktadır. İnsanca çalışmak, insanca yaşamak ve insanca dinlenmek istiyoruz."

En zor iş kollarından birinde çalışan madenciler, mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Erken emekliliğimizden almayın haklarımızı verin."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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