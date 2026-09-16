Bergama'da salgın paniği! İlçe Tarım duyurdu: 15 mahallede 40 günlük karantina ilan edildi

İzmir'in Bergama ilçesinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sağlığını doğrudan tehdit eden virütik mavi dil hastalığı tespit edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bergama'da salgın paniği! İlçe Tarım duyurdu: 15 mahallede 40 günlük karantina ilan edildi
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 Yenikent Mahallesi'nde patlak veren salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü acil tedbir kararı aldı. Salgın riski taşıyan ve aralarında Yenikent'in de yer aldığı toplam 15 mahallede 40 gün süreyle karantina ilan edilirken, bölgeye hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklandı.

15 MAHALLEYE HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlıklarına ve yetiştiricilere gönderilen resmi tebligatta alınan önlemler duyuruldu:

Yenikent Mahallesi'nde yapılan klinik ve laboratuvar incelemelerinde mavi dil hastalığı vakası kesinleşti.
Virüsün çevre işletmelere ve çevre ilçelere sıçramasını önlemek amacıyla 40 günlük sıkı karantina takvimi başlatıldı.
Karantina süresince söz konusu 15 mahalleye her türlü canlı hayvan sevkiyatı, nakli, alım ve satımı durduruldu.

İŞTE BERGAMA'DA KARANTİNAYA ALINAN 15 MAHALLE

Tarım yetkililerinin belirlediği koruma ve gözetim çemberine alınan mahalleler:

Kurfallı
Tekkedere
Aşağıkırıklar
Sağancı
Bozyerler
Ovacık
Çalıbahçe
Çamköy
Bozköy
Eğrigöl
Yenikent
Süleymanlı
Zeytindağ
Sarıdere
Kazıkbağları

YETKİLİLERDEN ÜRETİCİLERE KRİTİK UYARI: KURALLARA UYMAYANA CEZA UYGULANACAK

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karantina sürecinin başarısı için hayvan sahiplerine çağrıda bulundu:

Hastalığın yayılmasında en büyük etkenin izinsiz hayvan hareketleri olduğuna dikkat çekilerek, yetiştiricilerin kaçak nakil ve hayvan satışından kesinlikle uzak durması istendi.
Hayvanlarında ateş, dilde şişme/morarma, topallık veya salya akıntısı gibi hastalık belirtisi gören üreticilerin durumu gecikmeksizin veteriner hekimlere ve ilçe müdürlüğüne bildirmesi gerektiği hatırlatıldı.
40 günlük tedbir periyodunun bitiminde saha taramaları ve filyasyon çalışmaları yapılarak karantinanın kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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