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Berivan Minaz sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 21 yaşındaki Berivan Minaz, sokak ortasında başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Berivan Minaz sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

İlçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde genç bir kızın hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede  Berivan Minaz'ın başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cinayeti aydınlatmak için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız'ın talimatıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, Minaz'ın olay günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini, evine döndükten sonra tekrar ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını saptadı. Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgisi oldukları iddiasıyla 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve 32 yaşındaki Tarık O. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Berivan Minaz'ı başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve akşam saatlerinde adileye sevk edilen şüphelilerden Tarık Onan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanmaları talebiyle hakim karşısına çıkan diğer sanıklar Murat T., Muhammet Ö. ve Tahsin S. ise serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #ceyhan #cinayet
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