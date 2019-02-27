Gezi Parkı eylemleri sırasında başına isabet eden gaz fişeği ile hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti olay yerinde 10 Nisan'da yeniden keşif yapılmasını istedi

Okmeydanı'nda başına gaz fişeği isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan için olay yerinde keşif yapılacak.



İstanbul 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık polis memuru Fatih D. sesli ve görüntülü olarak katıldı.



İki tanık polisin dinlendiği duruşmada Elvan ailesinin avukatı, tutuksuz yargılanan sanık Fatih D.'nin tutuklanmasını istedi. Mahkeme talebi reddetti.



Jandarma Kriminal Müdürlüğü ile 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti mahkemeye yeni bir rapor sundu. Raporda atışı yapan kişinin yüzde 75 oranında sanığa benzediği belirtildi.



Bunun üzerine mahkeme heyeti, 10 Nisan’da olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.



ulusal.com.tr