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Beşiktaş Akatlar'da toprak kayması

Beşiktaş'ta, gece saatlerinde etkili olan sağanak, toprak kaymasına neden oldu.

Beşiktaş Akatlar'da toprak kayması

Beşiktaş'ta, gece saatlerinde etkili olan sağanak, toprak kaymasına neden oldu. Olayda bir evde maddi hasar meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, Akatlar Mahallesi Elmas Sokak'ta iki ev arasında bulunan toprak yol, sağanak nedeniyle gece saatlerinde çöktü.

Bir evin arka tarafına dolan toprak nedeniyle evde küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Durumun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri, olay yerinde temizleme çalışması başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #akatlar mahallesi
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