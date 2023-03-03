Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, topladığı 40 puanla 3. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Ankaragücü topladığı 22 puanla 15. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş - Ankaragücü maçı 5 Mart Pazar günü oynanacak.