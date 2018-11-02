banner997
Ağaoğlu: Hayal ürünü olarak kaleme alınan...
Ağaoğlu: Hayal ürünü olarak kaleme alınan...
Yabancı besteci tarafından yazılan ilk Türkçe opera
Yabancı besteci tarafından yazılan ilk Türkçe opera
Atmaca seri üretime geçiyor
Atmaca seri üretime geçiyor
Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor
Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş Şırnaklı çocuklara 10 bin forma gönderdi

Cizreli çocuklarımızı Beşiktaş Kulübü sevindirdi. Siyah-beyazlı kulüp çocuklara 10 bin Beşiktaş forması gönderdi.

Beşiktaş Şırnaklı çocuklara 10 bin forma gönderdi

Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen formalar Cizreli çocukların yüzünü güldürdü.

Siyah-beyazlı kulüp Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 bin çocuğa forma hediye etti. Cizreli çocukların sevinci gözlerine yansıdı. Beşiktaş'ın bu örnek davranışı gençlerin yüzünü güldürdü.

Beşiktaş Kulübü yetkilisi Burhan Topuz başkanlığında kente giden heyet, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ı ziyaret etti.

Cizre Stadyumunda çocuklarla bir araya gelen Topuz ve Arıcan, kulüp tarafından gönderilen formaları dağıttı.

Beşiktaş heyeti daha sonra forma giyen çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #şırnak #forma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.