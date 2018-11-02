Cizreli çocuklarımızı Beşiktaş Kulübü sevindirdi. Siyah-beyazlı kulüp çocuklara 10 bin Beşiktaş forması gönderdi.

Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen formalar Cizreli çocukların yüzünü güldürdü.



Siyah-beyazlı kulüp Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 bin çocuğa forma hediye etti. Cizreli çocukların sevinci gözlerine yansıdı. Beşiktaş'ın bu örnek davranışı gençlerin yüzünü güldürdü.



Beşiktaş Kulübü yetkilisi Burhan Topuz başkanlığında kente giden heyet, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ı ziyaret etti.



Cizre Stadyumunda çocuklarla bir araya gelen Topuz ve Arıcan, kulüp tarafından gönderilen formaları dağıttı.



Beşiktaş heyeti daha sonra forma giyen çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.



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