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Beşiktaş'ta bir yol çökmesi daha

Beşiktaş Dolmabahçe'de geçen hafta meydana gelen yol çökmesi olayının benzeri akşam saatlerinde Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi'nde yaşandı.

Beşiktaş'ta bir yol çökmesi daha

Akatlar Mahallesi Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi ile Zeytinoğlu Caddesi'nin birleştiği kavşakta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin oluştuğu kavşakta güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yoldaki çöken alanın etrafını bariyerle çevirdi. Yoldaki çöken bölümün sabah saatlerinde onarılacağı öğrenildi. 

Öte yandan, geçen hafta da Beşiktaş Dolmabahçe'de benzer şekilde yol çökmesi olayı yaşanmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beşiktaş
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