Kaza saat 12.00 sıralarında Kadırgalar Caddesi'nde meydana geldi. Toprak yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kamyondaki toprak yola devrildi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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