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Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi

Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi

Kaza saat 12.00 sıralarında Kadırgalar Caddesi'nde meydana geldi. Toprak yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kamyondaki toprak yola devrildi. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beşiktaş #kamyon
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