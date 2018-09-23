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Beşiktaş'ta trafik kazası

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında iki polis memuru yaralandı.

Beşiktaş'ta trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'nda seyir halindeki Mustafa B'nin idaresindeki 34 ZM 5372 plakalı minibüs, motorize polis ekibine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki polis memuru yere düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polis memurları, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #Barbaros bulvarı
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