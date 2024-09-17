Beşiktaş'ta feci kaza! Otomobil merdiven boşluğuna düştü
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir bankanın merdiven boşluğuna düştü. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı.
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Büyükdere Caddesi Levent mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FLB 848 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp bir bankanın merdiven boşluğuna düştü.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilden yaralı olarak çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bankada hasar meydana gelirken polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için şerit çekerek önlem aldı.
Merdiven boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı