Beşiktaş'ta korku dolu anlar! Depo alev alev yandı, bina sakinleri tahliye edildi

Yangın, saat 15.00 sıralarında Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı Sokak’ta bulunan tek katlı bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla yetkililere bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine acilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan deponun hemen bitişiğinde yer alan binalarda ikamet eden vatandaşlar, alevleri fark ettiklerinde büyük bir panik yaşadı. Çevredeki apartman sakinleri herhangi bir yönlendirme beklemeden kendi imkanlarıyla binalardan dışarı çıkarak güvenli alanlara uzaklaştı. Bu esnada bölgeye ulaşan polis ekipleri, caddeyi ve sokağı yaya ile araç trafiğine tamamen kapatarak çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

KÜLE DÖNEN DEPO KULLANILAMAZ HALDE

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte alevler, çevreye yayılmadan ve daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın ardından yangının merkezindeki depo tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini tüm detaylarıyla aydınlatmak amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.