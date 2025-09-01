Beşiktaş’ta korkunç olay! Bebeğin cesedi çöp konteynerinde bulundu, annesi alışverişte!

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çöp konteynerinde, vücudunda yanık ve kesik izleri bulunan bir bebek cesedi bulundu.

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bebeğin cesedi çöp konteynerinde bulundu, annesi alışverişte!
Yayınlanma:

 İlk belirlemelere göre bebeği annesi E.A. kendi imkanlarıyla doğurdu ve makas kullanarak öldürdü. Olayın ardından anne, çocuğun cesedini bir kutuya koyup çöpe attıktan sonra alışverişe gitti.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak’ta meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, konteynerin yanında bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği tespit edildi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelinin 3 çocuk annesi E.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Yetkililer, olayın detaylı şekilde soruşturulduğunu açıkladı.

