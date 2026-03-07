Beşiktaş'ta kundaklama Üsküdar'da infaz: İş yeri yakıldıktan iki gün sonra evinin önünde öldürüldü!

Beşiktaş'ta sahibi olduğu iş yeri ateşe verilen Y.D., bu olaydan iki gün sonra Üsküdar'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar


Olaylar zinciri, 2 Mart tarihinde Beşiktaş Levent Mahallesi’nde başladı. Bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan incelemelerde, olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kayıtları ve incelemeler sonucunda, yaya olarak gelen iki şüpheliden birinin iş yerini ateşe verdiği, diğerinin ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği saptandı.

KUNDAKÇILAR BAĞCILAR’DA YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları neticesinde, yangını çıkaran M.A. (18) ve video kaydı alan S.M. (18) Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Mart’ta adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİNİN ÖNÜNDE PUSU KURULDU

İş yeri yangınından iki gün sonra, 4 Mart tarihinde 38 yaşındaki Y.D., evinin önünde aracına bindiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Y.D.’yi hastaneye kaldırılan Y.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolü ve detaylı incelemede, hayatını kaybeden Y.D.’nin, iki gün önce Beşiktaş’ta iş yeri yakılan kişi olduğu belirlendi.

Emniyet güçleri, cinayeti gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

beşiktaş Üsküdar kundaklama cinayet
