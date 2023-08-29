Beşiktaş'ta trafik denetimi! Sürücülere ceza yağdı

İstanbul'un yoğun trafik noktalarında ekiplerin denetimleri sürüyor.

Son olarak Beşiktaş'ta da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücülere yönelik yapılan dron destekli denetimlerin adresi Barbaros Bulvarı Akmerkez yolu oldu.

Bölgede kurulan denetim noktası ile yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüler dron ile tespit edildi. 3 sürücüye 5 bin 937 lira ceza kesildi.