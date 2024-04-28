Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası! Feci kazada 7 araç birbirine girdi
İstanbul'un Beşiktaş semtinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Büyükdere Caddesi'nde 7 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İstanbul'un Beşiktaş semtinde feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu istikameti oldu.
Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.
Karşı şeride geçen araç, Levent istikametinde ilerleyen 6 araca çarparak durabildi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı