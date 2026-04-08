Beşiktaş'taki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Beşiktaş Levent'teki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yeni şüpheliler yakalandı. Hastanede tedavisi devam eden iki saldırganla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 11'e ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beşiktaş'taki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi Cömert Sokak üzerinde yer alan Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Olaya karışan ve bağlantısı bulunan kişilerin tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda soruşturma genişletildi ve gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın yürüttüğü soruşturma ekseninde yeni adresler tespit etti. Ekipler tarafından İstanbul, Kocaeli ve Konya'da belirlenen bu noktalara operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen bu operasyonlarda ilk etapta 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki takip ve yakalama çalışmalarının devamında 1 şüpheli daha yakalanarak emniyete götürüldü.

SALDIRGANLARIN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yeni yakalanan şüphelilerle birlikte, olay anında yaralanan ve şu an hastanede tedavi altında olan 2 saldırgan terörist de dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 11 oldu.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerden 9'unun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade ve sorgu işlemleri an itibarıyla devam ediyor. Hastanede gözetim altında tutulan 2 teröristin ise tıbbi tedavilerinin tamamlanmasının ardından yasal işlemlerinin yapılması için emniyete sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

