Hafta sonu Muğla’nın Fethiye ilçesinde “Beşinci Tohum Takas Etkinliği” yapıldı. Üretici ve tüketici etkinlikte bir araya geldi. “Yerel tohum ürünleri ile beslenin sağlıklı nesiller yetiştirin” mesajı verildi.

“Tohum, bir canlının oluşumunda en etkili unsurdur.” Bu anlayışla üretici ile tüketici Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde buluştu.



Bir yanda kurutulmuş biber, domates, patlıcan, bamya diğer yanda fasulye, nohut, yeşil mercimek… Ve daha fazlası hafta sonu 5. Fethiye Tohum Takas Şenliği’nde sergilendi.



Cumhuriyet Kadınları Derneği üretici ile tüketiciyi bir araya getirdi. Yerel tohumlarla üretilen doğal ürünler tanıtıldı ve tüketiciye ulaştırıldı etkinlikte.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Fethiye Şube Başkanı Nalan Ünal, Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisine geçişi ile tarımın tasfiye sürecine vurgu yaptı.



Suna Kumyol da Yerel Tohum Koordinatörlüğü yapılıyor. Kumyol’a göre yerel tohum dil kadar önemli.



Yerel tohum bir konferansla üretici ve tüketicilere anlatıldı.



Etkinlikte halk türküleri ve oyunları ile tiyatro gösterileri de yapıldı.



Etkinliğin sonunda da üreticiler atalık tohumlarını takas etti.







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