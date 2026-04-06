Beton dökümü sırasında korku dolu anlar: 5 katlı binada duvar çöktü

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir inşaat çalışması sırasında yaşanan çökme paniğe neden oldu. Beton dökümü sırasında bitişikteki binanın duvarının yıkılması üzerine bina sakinleri sokağa çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 19.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi Saha Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Bitişiğinde inşaat bulunan 5 katlı binada, beton dökme işlemi sırasında oluşan basınç nedeniyle 3. kattaki apartman boşluğunda ve bir daire içindeki duvarda çökme yaşandı.

DUVAR DAİRENİN İÇİNE YIKILDI

Çöken duvarın bir kısmı 3. kattaki evin içine ve bina boşluğuna doğru yıkıldı. Olayı fark eden vatandaşlar korkuyla binayı terk etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 inşaat yetkilisi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Zabıta mühendisi tarafından yapılan inceleme sonrası binanın tahliye edilmesine gerek olmadığı belirtildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.