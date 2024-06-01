Beton mikseri can aldı

Feci kaza, Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana geldi. Beton mikserinin çarptığı bisikletli şahıs hayatını kaybetti.

Beton mikseri can aldı
Editör: Yağmur Biçen

Van'da meydana gelen kazada bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilmeyen kişi, hızla gelen beton mikserinin çarpması sonucu savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisikletlinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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