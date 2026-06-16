"Beyan edecek şeyimiz yok" dediler, X-Ray'de yakalandılar!

Gümrük memurlarının gerçekleştirdiği detaylı arama neticesinde, aracın gizli bölmelerine saklanmış piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan tam 5 kilo 170 gram 21 ayar altın takı ele geçirildi. Bulgaristan gümrük dökümanlarında son dönemin en büyük kaçakçılık tescillerinden biri olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BEYAN EDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK" DEDİLER, RİSK ANALİZİNE TAKILDILAR

Edinilen siber ve resmi bilgilere göre olay, 14 Haziran Pazar günü gecesi meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yasal gümrük tescil işlemlerinin ardından Bulgaristan sınır hattındaki Kapitan Andreevo noktasına gelen Romanya plakalı araç, şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alındı. Araç içerisinde Romanya vatandaşı olan erkek sürücü ile Suriye asıllı Romanya vatandaşı bir kadın ve 4 yaşındaki çocuklarının bulunduğu tescillendi.

Gümrük memurlarının rutin "Yanınızda beyan edeceğiniz nakit para, altın veya değerli eşya var mı?" sorusuna şüphelilerin soğukkanlı bir şekilde "Beyan edecek hiçbir şeyimiz yok" yanıtını vermesi üzerine, siber risk analiz birimi devreye girdi ve araç detaylı fiziki arama için X-Ray tarama hangarına sevk edildi.

6 PAKET HALİNDE SERVET: YÜZÜK, BİLEZİK, KOLYE...

Gümrük muhafaza ekiplerinin araç üzerinde yaptığı derinlemesine fiziki inceleme ve siber tarama sonuçları kirli tezgahı ortaya çıkardı. Aracın çeşitli bölmelerine ustalıkla gizlenmiş, jelatinlere sarılı toplam 6 paket bulundu.

Açılan paketlerin içerisinden;

Lüks işçilikli yüzükler,

Özel tasarım madalyonlar,

Kalın burma bilezikler,

Küpe ve kolyeler,

Ağır altın zincirler çıktı.

Yapılan yasal tartım ve tescil işlemlerinde, 21 ayar olduğu saptanan altın takıların toplam ağırlığının tam 5 kilo 170 gram olduğu rapor edildi.

ÖN SORUŞTURMA BAŞLATILDI: ALTINLARA EL KONULDU

Bulgaristan Haskovo Bölge Savcılığı koordinesinde yürütülen adli süreç kapsamında, ele geçirilen kaçak servete gümrük mevzuatı uyarınca yasal olarak el konuldu. Romanya vatandaşı sürücü ile Suriye asıllı yolcu hakkında "gümrük mevzuatına aykırı olarak ticari emtiayı beyan etmeden sınır dışına çıkarmaya çalışmak" suçundan ön soruşturma tescil edildi. Şüphelilerin ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Sınır kapılarında siber ve fiziki denetimlerin en üst düzeyde sürdürüleceği bildirildi.