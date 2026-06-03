Beyaz eşya hırsızları polisten kaçamadı! İki şüpheli tutuklandı

Kocaeli emniyeti, 1 Haziran tarihinde Derince ilçesinde meydana gelen "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" vakasının ardından derhal harekete geçti. Yapılan incelemeler doğrultusunda başlatılan adli ve kolluk işlemleri kapsamında, hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin izi kısa sürede sürüldü.

AYNI GÜN İZMİT'TE YAKALANDILAR

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, olayın failleri olduğu belirlenen G.B. ve Y.A., hırsızlığın gerçekleştiği aynı gün İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların çaldığı tespit edilen çeşitli markalardaki beyaz eşyalar da bu operasyon esnasında ele geçirildi.

ÇALINTI EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyet güçleri, operasyonda bulunan çeşitli markalardaki beyaz eşyaları vakit kaybetmeden mağdur iş yeri sahibine teslim etti. G.B. ve Y.A. isimli şüpheliler, emniyetteki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık aşamasının ardından hakim karşısına çıkan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.