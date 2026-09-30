Beyin hasarı iddiaları gündem olmuştu! Dünyaca ünlü hız treni kapatılıyor

California'daki Six Flags Magic Mountain, 100'den fazla kişinin beyin hasarı yaşadığı iddia edilen X2 hız trenini kapatma kararı aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyin hasarı iddiaları gündem olmuştu! Dünyaca ünlü hız treni kapatılıyor
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BBC'nin haberine göre park yönetimi, koltukları 360 derece dönen X2'nin bir dizi güvenlik testine tabi tutulduğunu bildirdi. Bu testler, hız treninin "beyin hasarına yol açtığı" yönündeki iddialar üzerine yapıldı. Parkın en çok ilgi gören eğlence araçlarından biri olan X2, testlerden geçti ancak yönetim yine de kapatma yoluna gitti.

Açıklamada görüşüne yer verilen park yetkilisi Brian Oerding, "Eğlence aracı güvenliği işimizin temel taşıdır ve misafir güveninin etkilendiğini gördüğümüzde bunu ciddiye alırız." ifadesini kullandı.

400 KİŞİ HUKUK BÜROSUNA BAŞVURDU

Parka dava açan Dordick Law Corporation, yaklaşık 400 kişinin X2 kaynaklı olduğuna inandıkları yaralanmalarla kendilerine ulaştığını açıkladı. Büronun açıklamasında şu değerlendirme yer aldı: "Heyecan bekleyerek X2'ye bindiler, ancak feci beyin hasarlarıyla ayrıldılar. Bazıları beyin ameliyatı geçirdi. Bazıları hala mücadele ediyor."

Hukuk bürosu, hız treninin kapatılmasının gelecekteki ziyaretçileri korumak açısından olumlu olduğunu belirtti. Ancak bu kararın zarar görenler için bir şey değiştirmediğini ve müvekkilleri için "çok geç" geldiğini savundu.

2022'de X2'ye bindikten sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Christopher Hawley'in ailesini Wisner Baum hukuk bürosundan Avukat Brent Wisner temsil ediyor. Wisner, ailenin kapatma kararından memnuniyet duyduğunu söyledi. Ancak bunun, Hawley'in "yaklaşık 20 yıl boyunca çalışmasına izin verilen tehlikeli bir hız treni tarafından öldürüldüğü" gerçeğini değiştirmediğini ifade etti.

Wisner ayrıca yasal reform ve denetim çağrısında bulundu. Hawley'in ailesi, ağustos ayında park yönetimiyle ölüm davasında uzlaşmaya varmıştı.

"X" İSMİYLE AÇILDI, İKİ KEZ KAPANDI

Los Angeles Times'a göre tesis, 2002'de "X" adıyla hizmete girdi. Açılışından birkaç ay sonra tasarım kusurlarının giderilmesi için kapatıldı. 2007'de vagonlarının daha hafif olanlarla değiştirilmesi için yeniden kapatıldı.

Hız treni 2008'de X2 adıyla tekrar ziyaretçilere açıldı ve o tarihten bu yana 16 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldı.

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