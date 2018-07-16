Sağlıklı bir insan vücudunun temel görevlerini yerine getirebilmesi için günde en az 1 buçuk litre su tüketilmesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hikmet Çevik, "Özellikle yaz aylarında bol bol su tüketmeliyiz. İnsan beyninin fonksiyonlarını yerine getirmesi için su tüketimi çok önemli. " dedi.

Su hayattır, sıcak havalarda yeterli miktarda su içilmesi de hayati önemde...



İç organların korunmasından beyin fonksiyonlarının sağlıklı işlemesine kadar bir çok faydası bulunuyor suyun.



Su tüketimine özellikle de yaz aylarında dikkat etmek gerekiyor.



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HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

