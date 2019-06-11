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Beyköylü çiftçiler isyanda

Düzce'ye bağlı Beyköy beldesinde tarım arazilerine el konularak kamuya hibe edildiği iddia edildi. Vatandaşlar hakkını aramak için belediyenin kapısını çaldı ama yanıt alamadı.

Beyköylü çiftçiler isyanda

Düzce'nin Beyköy Beldesinde tarım arazilerinin imara açılacağı iddia edildi. Bölgede tarımla uğraşan vatandaşlar tepkili.

İddiaların nedeni bölgedeki tarım arazilerinin İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamına alınması. Endişeli çiftçiler soluğu Beyköy Belediyesi’nde aldı.

Tarım Orman İl Müdürlüğü yetkilileri iddiaları yalanladı. Vatandaşlar Beyköy Belediyesi'nden eli boş döndü.

Tarım arazisi 18. madde kapsamına alınan çiftçilerden Ömer Kocaman, mağduriyetini dile getirdi.

Tarım ve hayvancılıkla geçindiğini söyleyen çiftçi, yargıya başvuracağını belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #düzce
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