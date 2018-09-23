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Beykoz'da hamsi festivali

Hamsi ve horon ile Karadeniz havası İstanbul'a taşındı. Beykoz'da düzenlenen hamsi festivalinde vatandaşlara 4 ton balık ikram edildi

Beykoz'da hamsi festivali

Balık festivalinde horon eşliğinde ziyafet çektiler.

Boğazın incisi Beykoz’da balık festivali düzenlendi. Tam 4 ton balık ekmek arası yapılıp helva ile vatandaşlara dağıtıldı.

Festival Beykoz Belediyesi'nce düzenlendi. Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek vatandaşlara kendi elleriyle pişirdiği balıkları ikram etti.

Büyük ızgaralarda pişirilen hamsilerden yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Beklemelerine de değdi.

Hamsi olurda horon olmaz mı? Kemençe ve tulumun sesini duyanlar kendini horon oynarken buldu. 

Beykoz'daki hamsi festivali akşam geç saatlere kadar sürdü. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #hamsi #beykoz
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