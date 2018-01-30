Beykoz ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Beykoz ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye Ede Sokağı'nda meydana gelen kaza sonrası, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.



Araç sürücüsü Mustafa Kuzey (50), itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.



Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Kuzey, ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kuzey'in alkollü olmadığı tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.