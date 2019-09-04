Beykoz'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı.

Otobüs İstanbul Beykoz'dan Kavacık'a doğru ilerliyordu. Araç bir anda alev aldı. Otobüsteki 15 yolcu büyük panik yaşadı.

Vatandaşlar hemen tahliye edildi. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Yolcular kurtarıldı.

Yangına ilk müdahaleyi ise otobüs şoförü yaptı. O sırada da itfaiyeye haber verdi. Bölgeye ekipler gönderildi. Yangın itfaiye ekipleri tarfından söndürülürdü. Otobüsten geriye ise bu görüntü kaldı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor...

ulusal.com.tr