Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Kamyon tıra arkadan çarptı
Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyonun, aynı yönde ilerleyen tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 06.50 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağı Edirne istikametinde meydana geldi.
Seyir halindeki 54 AHJ 028 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen 48 YK 895 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan kamyonun sürücüsü, şoför mahallinde sıkışarak yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, ambulans ve otoyol jandarması sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda, araç içinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kurtarma çalışmaları sırasında otoyol jandarması çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeride düşürdü. Bu durum yolda uzun süreli trafik yoğunluğuna neden oldu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.