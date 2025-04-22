Beylikdüzü-altgeçitte zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı!

Olay, saat 11.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Beysan Sanayi Altgeçidi girişinde yaşandı. Kürşat Uğur yönetimindeki otomobil, sağ şeride geçmeye çalıştığı sırada aynı yönde ilerleyen 5 araç birbirine çarptı. Zincirleme kazada toplam 6 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Kürşat Uğur, ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Sağ şeridin trafiği görünmüyordu. Güneş gözümü aldı, görüşüm engellendi. Arabayı toparlamaya çalışırken sola kırdım, arkamdaki araç bana çarptı. O darbenin etkisiyle sola savruldum ve zincirleme kaza meydana geldi.”

Araçta bulunan Aslı Uğur ise, kazanın etkisini şu sözlerle anlattı:

“Eşim, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu sola çevirdi. O anda çarpıldık. Gözümü açtığımda hava yastıkları açılmıştı. Neyse ki ikimiz de iyiyiz.”

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.