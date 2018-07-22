İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Klasik Müzik Günleri unutulmaz bir gala konseriyle sona erdi. Besteci ve Şef Oğuzhan Balcı'nın sahne aldığı konserde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Birbirinden güzel klasik müzik eserleri çalındı.



Yüzlerce vatandaş da keyifle dinledi.



İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafında bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Klasik Müzik Günleri'nin son gününde gala coşkusu vardı.



Besteci ve Şef Oğuzhan Balcı'nın sahne aldığı konserde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.



Konserde ayrıca sanatçı Dilek Türkan ve İzmir Opera Balesi sanatçısı Bas Teyfik Rodos da sahne aldı.



Sanatçıların sahne perfonması uzun süre alkışlandı.



Vatandaşın yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Beylükdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni festivallerin müjdesini verdi.



ulusal.com.tr