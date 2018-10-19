İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin yağmur suyu kanalı açma çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. İşçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hasteneye kaldırıldı.

2 buçuk saatlik çalışmadan sonra mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.



İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin yağmur suyu kanalı açma çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı.



Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İşçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Hasteneye kaldırılan Mustafa Demirkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ulusal.com.tr



