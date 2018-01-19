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Beylikdüzü'nde trafik kazası: 4 yaralı

Beylikdüzü'nde bir otomobilin karşı şeride geçerek ticari araçla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde trafik kazası: 4 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir otomobilin karşı şeride geçerek ticari araçla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyreden Barkın Özçınar idaresindeki 34 HV 8666 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yönden gelen Mehmet Sezgin'in kullandığı 34 FV 772 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda otomobilde bulunan Barkın Özçınar, Enes Gürgenç, Birol Toplu ve Eren Mutlu yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Etiketler; #beylikdüzü #çarpışma #kaza #yakuplu mahallesi
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